الأزهري ناعيًا المشير طنطاوي: سيظل اسمه خالدًا في سجل البطولات

نعى الدكتور أسامة الازهري أحد علماء الأزهر الشريف، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عامَا.

وقال الأزهري في بيان له: بخالص العزاء أنعي فقيد مصر المشير محمد حسين طنطاوي، أحد أبطال حرب أكتوبر، الرجل الذي أدى مهمة وطنية عظيمة في تاريخ مصر.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري أن الراحل عبر بسفينة الوطن لبر الأمان في فترة صعبة وبذل الكثير من أجل رفعة وطنه مصر، وحمل أمانة ومسئولية كبيرة في سبيل الحفاظ على الوطن، وسيظل اسمه خالدًا في سجل البطولات المصرية.