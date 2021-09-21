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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: استمرار حملة "معا نطمئن" لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

استمرار حملة معا
استمرار حملة معا نطمئن بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان يوم الأحد الماضي بالمحافظة، تواصل فعالياتها، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث تجوب الحملة مراكز وقري المحافظة.

 

وناشد محافظ المنيا ، المواطنين بالإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وأكد أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة.

 

كما تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.

 

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة أن فرق التواصل المجتمعي بالحملة تواصل جولاتها بالمحافظة ، حيث زارت مراكز ديرمواس وابوقرقاص ومطاي وملوى وسمالوط ، وستجوب غدا باقي المراكز بالتنسيق مع مراكز الشباب المنتشرة بالمحافظة ، لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

 

من جانبه تابع الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص انطلاق فعاليات الحملة بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص ، حيث سيجوب الأتوبيس اليوم مناطق قرى مركز ومدينة ابوقرقاص.
 

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