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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المدارس للاطمئنان على جاهزيتها للعام الجديد.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

 
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدداً من المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، للاطمئنان على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وخالد البربري، وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وتامر البرهاني مدير مدرسة شهيد السلام الثانوية.
 

وتفقد المحافظ فصول مدرسة شهيد السلام الثانوية، والسبورات الذكية وشاشات العرض بالفصول، مشيدًا بأعمال التطوير التي شهدتها المدرسة من صيانة وزراعة الأشجار المثمرة وزيادة الرقعة الزراعية بها، موجهًا وكيل التعليم بمراجعة تشغيل تابلت الطلاب، والشاشات بالمدرسة

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وشدد على متابعة تنفيذ الدورات التدريبية للمعلمين وسرعة الانتهاء من الصيانة وأعمال التطهير وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصا على صحة الطلاب والمعلمين وتوفير العمال وممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس.
 

كما وجه محافظ كفر الشيخ باستغلال الرواكد بالمدارس في أعمال التزيين والتجميل إضافة إلى فتح سبل التعاون من خلال المشاركة المجتمعية ومجلس الآباء والمعلمين، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد، وتقليل نسبة الكثافة بالفصول.

 كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مدرسة الشهيد حمدي الإعدادية مشيدًا بالأعمال الجارية من أعمال صيانة وتطوير بالمدرسة.

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كفر الشيخ المعلمين وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم مدارس

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