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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خطوة خطوة.. طريقة إضافة المواليد 2021 على بطاقات التموين

ارشيفية
ارشيفية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهو من لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في  إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهرى حتى 2400 جنيه أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

ويستعرض موقع صدى البلد،  الخطوات التي حددتها وزارة التموين لـ إضافة المواليد إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:

التموين تعلن خطوات إضافة المواليد على بوابة مصر الرقمية:

أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية

1- الضغط على خيار سجل حسابا جديدا

2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية

3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة)

4- كتابة اسم الوالدة (الإسم الأول)

5- الضغط على خدمات التموين

6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا

7- الضغط على خيار ابدأ الخدمة

8- كتابة إسم الابن أو الابنة المراد إضافته رباعيا

9- إدخال الرقم القومي الخاص بالإبن أو الإبنة

10- اختيار صلة القرابة (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

طريقة إضافة المواليد 2021 على بطاق التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة المواليد موقع دعم مصر بوابة مصر الرقمية

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