بعد كشف معلومات سرية عنهم بالخطأ.. حياة الأفغان في خطر

كشف وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، اليوم الثلاثاء، أن 250 أفغانيا من المترجمين وغيرهم ممن عملوا مع بلاده في خطر، بعد كشف معلومات سرية عنهم.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال بن والاس، أمام البرلمان البريطاني، إنه تم إرسال بريدا إلكترونيا إلى أكثر من 250 أفغانيا ممن يسعون للانتقال إلى بريطانيا، ولكن بالخطأ تم وضع عناوينهم الإلكترونية ظاهرة بدلا من إخفائها.

وأضاف: "نحن نأسف لذلك مقدما اعتذاره لهؤلاء الأفغان عن هذا الخطأ، وستم فتح تحقيق في الأمر، ونعمل معهم الآن لنقدم لهم النصيحة الأمنية".

ورد بعض النواب على والاس بالقول إن هذا الخرق عرض حياة المتلقين للرسائل للخطر لأن طالبان قد تتمكن بذلك من تعقبهم ومعاقبتهم لمساعدتهم القوات الغربية.

وأوضح والاس أنه تم نصحهم بتغيير عناوين بريدهم الإلكتروني، بينما تقوم أجهزة المخابرات بتقييم المخاطر التي قد يتعرضون لها.