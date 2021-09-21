محمد فضل: الأهلي يبحث عن السوبر لتعويض خسارة الدوري.. فيديو

كشف محمد فضل لاعب الأهلي السابق، عن رأيه فى مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر المصري.

وقال فضل، عبر اون تايم ، ان طلائع الجيش سيلعب وفقاً لإمكانيات فريقه أمام الأهلي .

وشدد فضل، على أن الأهلي خسر بطولة الدوري المصري ويبحث عن التتويج بالسوبر لمصالحة الجماهير أو تخفيف الضغط الجماهيري .

وأضاف أن الأهلي لديه مشكلة فى خط الدفاع خاصة فى الكرات العرضية أو الهجمات المرتدة.

واختتم أن طلائع الجيش سوف يعاني من الصفقات الجديدة التي ضمها وعدم الانسجام بينهم ولكن عبدالحميد بسيوني سيظهر أفضل ما عنده أمام الأهلي.