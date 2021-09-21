دقيقة حداد وتيشيرتات تأبين من لاعبي طلائع الجيش على روح المشير طنطاوي

بمباراة كأس السوبر..

ارتدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تيشيرتات عليها صورة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ85 عاما.

ووقف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، بعد أن ظهر لاعبو الطلائع بتيشيرتات مكتوب عليها “إنا لله وأنا إليه راجعون”.

ويتنافس فريقا الأهلي وطلائع الجيش على لقب النسخة الـ18 من بطولة السوبر المصري ، فى المباراة على ملعب برج العرب بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، وطلائع الجيش وصيف الكأس.

وأعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي في كأس السوبر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء، لحسم لقب السوبر المحلي.

ويضم تشكيل طلائع الجيش من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف وعلي الفيل وخالد سطوحي وحسن مجدي.

خط الوسط: مهند لاشين وعمرو السيسي ومحمد شيكا.

خط الهجوم: زولا وميدو جابر وأحمد سمير.