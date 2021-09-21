أزهري يضع روشتة لعمل صيانة دورية للروح البشرية.. فيديو

قال الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الأزهر الشريف، إن المساجد لها دور في عصم الناس عن الأخطاء مثل الانتحار والتحرش والسرقة والفساد الأخلاقي والنصب، موضحًا أن المساجد متواجدة ولكن دورها غير مفعل، فالمسجد علاج للنفس ويقوم بعمل صيانة دورية للروح.

وأضاف حافظ عبد الحليم خلال لقائه في برنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية نشوى مصطفي، أن الاعتراف من الشخص بالداخل، تشير إلى أنه يريد عمل صيانة للنفس والروح ففى هذه الحالة سيذهب للمسجد، لافتا إلى أن المساجد أفضل علاج وتعلم للمواطنين.

وأشار إلى أن المساجد يذهب إليها المواطنين لعلاج وتطهير أنفسهم، مؤكدا أن العلم والتراث الذى تركة النبي متواجد حتى قيام الساعة .

ولفت غلى أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور اللايف كوتش أو المعالج النفسي، مؤكدًا أن الجميع تعلم فى جامعات من أجل أن يقوموا بعلاج المواطنين.





