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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران توجه رسالة عاجلة إلى المجتمع الدولي بشأن المفاوضات النووية.. تفاصيل

إيران
إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، عن استئناف المفاوضات النووية خلال الأسابيع القادمة، وأكد علي أنه تم إبلاغ مجموعة 4+1 بهذا القرار.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال خطيب زاده، إنه "من الضروري أن يقدم فريق السياسة الخارجية تقييمه النهائي حول كيفية استئناف المفاوضات قبل أن نعود إلى فيينا".

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وأشار إلي أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان سوف يبحث القضايا المتعلقة بالاتفاق النووي في لقاءاته الثنائية مع جوزيب بوريل ووزراء خارجية دول 4+1.

وأضاف: "اجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الاتفاق النووي ليس مدرجا على جدول أعمال وزير الخارجية وحسب علمنا بعض من وزراء خارجية دول 4+1 لم يحضروا إلى نيويورك".

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