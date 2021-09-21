وزير خارجية فرنسا يكشف تطورات جديدة بشأن الاتفاق النووي الإيراني

دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، إيران على تعيين ممثلين للمحادثات النووية مع القوى العالمية في أقرب وقت.

وقال على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "من الواضح أن الوقت ينفد أمام إبرام اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني".

وأضاف: "أنه يتوقع عقد اجتماع بين إيران ولجنة مشتركة من القوى العالمية في الأمم المتحدة".

فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر القادم.

أكد وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي أنه يجب إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها في 24 ديسمبر وإخراج المرتزقة من البلاد.

في سياق آخر، قال لودريان إن فرنسا ستبحث الملف الإيراني مع الصين وروسيا، موضحا أن طهران تواصل انتهاك التزاماتها في الاتفاق النووي وهذا مصدر قلق لنا.