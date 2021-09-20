فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا .. نوفمبر القادم

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الثاني عشر من نوفمبر القادم.

أكد وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي أنه يجب إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها في 24 ديسمبر وإخراج المرتزقة من البلاد.

في سياق آخر، قال لودريان إن فرنسا ستبحث الملف الإيراني مع الصين وروسيا، موضحا أن طهران تواصل انتهاك التزاماتها في الاتفاق النووي وهذا مصدر قلق لنا.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه يجب أن تأخذ الولايات المتحدة المصالح الأوروبية "في حسبانها".

وبشأن أزمة الغواصات، قال لودريان إن اعتراض فرنسا على اتفاق أستراليا وأمريكا وبريطانيا يتعلق بـ"انعدام الثقة بين الحلفاء".

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن قرار الاتفاق الثلاثي بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا كان أحاديا ولم يتم استشارتنا قبلها.

وتابع لودريان "هناك فسخ لعقد تجاري بشكل مفاجئ وغير منتظر ودون أي شرح والنقطة المهمة هي كسر الثقة بين الشركاء".

وأشار إلى أن فرنسا تريد تفسيرات بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا، وهناك أزمة ثقة في هذا الأمر.

كانت أستراليا وقعت مع فرنسا، عام 2016، صفقة غواصات ضخمة تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار، مقابل 12 غواصة، قبل أن تلغي أستراليا الصفقة وتستبدلها بأخرى أمريكية.

واتهمت فرنسا كل من أستراليا والولايات المتحدة بـ"الكذب والازدواجية"، بينما اعتبرت بريطانيا "انتهازية" على خلفية إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلم غوّاصات منها، معتبرة أن ما حدث يمثل "أزمة خطيرة" بين الحلفاء.

وفي هذا السياق، قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتخلي عن اتفاق تزويد أستراليا بالغواصات النووية.

وأضافت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا مع الرئيس الفرنسي خلال الأيام المقبلة.