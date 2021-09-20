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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا توضح سبب اعتراضها على صفقة الغواصات بين أستراليا وأمريكا

فرنسا تكشف سبب اعتراضها
فرنسا تكشف سبب اعتراضها على صفقة الغواصات

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن اعتراض فرنسا على اتفاق أستراليا وأمريكا وبريطانيا يتعلق بـ"انعدام الثقة بين الحلفاء".

 

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن  قرار الاتفاق الثلاثي بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا كان أحاديا ولم يتم استشارتنا قبلها.

 

وتابع لودريان "هناك فسخ لعقد تجاري بشكل مفاجئ وغير منتظر ودون أي شرح والنقطة المهمة هي كسر الثقة بين الشركاء".

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وأشار إلى أن فرنسا تريد تفسيرات بشأن صفقة الغواصات مع أستراليا، وهناك أزمة ثقة في هذا الأمر.

 

وأوضح الوزير الفرنسي أنه لا يرغب في استباق الاتصال الهاتفي بين الرئيس جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، لكن من المهم أن يتم إجراؤه.

 

وأشار لودريان إلى أنه ليس لديه أي نية لمقابلة نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اجتماعات الأمم المتحدة.

 

كانت أستراليا وقعت مع فرنسا، عام 2016، صفقة غواصات ضخمة تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار، مقابل 12 غواصة، قبل أن تلغي أستراليا الصفقة وتستبدلها بأخرى أمريكية.

 

واتهمت فرنسا كل من أستراليا والولايات المتحدة بـ"الكذب والازدواجية"، بينما اعتبرت بريطانيا "انتهازية" على خلفية إلغاء كانبيرا عقداً ضخماً مع باريس لتسلم غوّاصات منها، معتبرة أن ما حدث يمثل "أزمة خطيرة" بين الحلفاء.

 

وفي هذا السياق، قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط للتخلي عن اتفاق تزويد أستراليا بالغواصات النووية.

 

وأضافت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا مع الرئيس الفرنسي خلال الأيام المقبلة.

 

وتابعت "نسعى لمناقشة تعاوننا مع فرنسا ومصالحنا في منطقة الهندي والهادئ في اتصال بين بايدن وماكرون".

 

وأشارت إلى أن بايدن سيؤكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التزام واشنطن بالتعاون مع فرنسا كأحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة.

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