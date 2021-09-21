صورة توضح اصطداما جديدا بكوكب المشترى "عملاق المجموعة الشمسية"

نشر المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك فيديو يوضح اصطداما جديدا حدث على كوكب المشتري، حيث سجل عدد من هواة الفلك حول العالم فجر يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 فى الساعة 22:39:30 بالتوقيت العالمي، حدوث شىء غير متوقع أثناء مراقبة ظل آيو يصنع كسوفًا للشمس على الغلاف الجوي للمشتري حيث ظهر وميض من الضوء بشكل مفاجئ على الكوكب .

ليست هذه المرة الأولى التي يرصد فيها علماء الفلك اجساما تضرب المشتري، فأشهر مثال على ذلك هو المذنب (شوماخر - ليفي 9) الذي اصطدم بالكوكب في يوليو 1994، في ذلك الوقت ، كان يعتقد ان مثل هذه الاصطدامات نادرة تحدث كل مائة عام تقريبا. منذ المذنب(شوماخر - ليفي 9) ، ومع استخدام الكاميرات ذات الإضاءة المنخفضة المتطورة رصد أكثر من اثنتي عشرة ومضة تصادم في قمم غيوم المشتري.

ومنذ ذلك الحين ، تم تسجيل ما لا يقل عن سبعة اصطدامات على كوكب المشتري بواسطة المتابعين له.

ويعتقد ان هذا الاصطدام وغيره على كوكب المشترى ناتج عن اصطدام كويكب صغير أو مذنب بكوكب المشتري، ويحتمل أن يكون قطره حوالي 100 متر .

كوكب المشتري

يعد كوكب المشتري خامس كواكب المجموعة الشمسية بعداً عن الشمس؛ إذ يبلغ متوسط المسافة بينه وبين الشمس 5.2 وحدة فلكية أي ما يعادل 778,340,821كم، وهذه المسافة هي خمسة أضعاف المسافة بين الشمس وكوكب الأرض كما أنه أكبر الكواكب على الإطلاق فحجمه أكبر من حجم جميع الكواكب مجتمعة إذ يبلغ قطره عند منطقة خط الاستواء الخاصة به 143 ألف كيلو متر، وتجدر الإشارة إلى أن المشتري يدور حول الشمس في فترة زمنية كبيرة جداً؛ حيث إن دورة واحدة لكوكب المشتري حول الشمس تستغرق 12 سنة أرضية لإتمامها.

ويعتبر كوكب المشتري من أكثر الأجرام السماوية سطوعاً في الفضاء يسبقه في ذلك قمر الأرض وكوكب الزهرة وفي بعض الأحيان كوكب المريخ ويعتبره البعض ثاني أكثر الكواكب سطوعاً بعد كوكب الزهرة، كما يعد كوكب المشتري أقرب في تكوينه إلى النجوم من الكواكب حيث إنه لو كان أكبر من حجمه الحالي بثمانين ضعفاً فإنه كان سيُعد نجماً وليس كوكباً.