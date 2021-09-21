الكهرباء: هناك خطوات هامة لتحقيق الحلم النووي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة شاركت فى المؤتمر السنوى العام الـ 65 للوكالة الدولية لـ الطاقة الذرية، موضحًا أن مصر مهتمة بتلك المؤتمرات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر تسعى دائمًا للخير لـ المواطنين المصريين و الدول بشكل عام، ولفت إلى أن إنتاج الكهرباء فى المحطات الحرارية يكون من خلال إحراق الوقود.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بـ محطة الضبعة، وتم الانتهاء من المناور السكنية لـ أستقبال الخبراء و العاملين، بالإضافة لـ المرافق الخاصة بالمشروع، وجاري التجهز لاستقبال المعدات الثقيلة الخاصة بالمشروع.

ولفت إلى أن هناك خطوات هامة لتحقيق الحلم النووي، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع كل ما يتم.



