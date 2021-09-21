عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للموسم الجديد

سيراميكا كليوباترا يواصل تدريباته بمعسكر شرم الشيخ

صدى البلد

يواصل فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته بمعسكره في شرم الشيخ ضمن استعداداته لخوض منافسات الدورى الممتاز موسم ٢٠٢١-٢٠٢٢

وخاض فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته اليوم بمشاركه باسم مرسي أول صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وفي وقت سابق أعلنت إدارة سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد كوكو حارس مرمى مصر للمقاصة لمدة ٣ مواسم، قادمًا من نادي المقاصة.

وحصلت إدارة سيراميكا كليوباترا على توقيع الحارس، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح.

يذكر أن إدارة سيراميكا كليوباترا أبرمت صفقتين في الأيام الماضية، الأولى أسفرت عن ضم المهاجم باسم مرسي، قادمًا من نادي مصر للمقاصة، والثانية أسفرت عن ضم المدافع محمود البدري، قادمًا من نادي سموحة.
 

سيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

مواصفات جاجوار XJ موديل 2021 في الكويت

كيا تستدعى موديلات سبورتاج فى مصر.. تعرف على السبب

دراسة: الإفراط في تناول الطعام ليس سبب رئيسي لـ السمنة

5 خطوات بسيطة لحل مشكلة انقطاع الانترنت المتكررة

خطوة خطوة.. طريقة إضافة المواليد 2021 على بطاقة التموين

أخطرها الولادة المبكرة.. تعرف على فوائد السمك المشوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

قرار جديد من المحكمة بشأن دعوى تتهم رامز جلال بسرقة فكرة برنامجه

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

تغريم مرتضى منصور 200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف هاني العتال

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية فى حرب أكتوبر عن 84 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

د . مجدى بدران

سلامتك ومناعتك في فصل الخريف

اﻟﻤﺰﻳﺪ