بايدن للرئيس العراقي: ملتزمون باستقرار بلادكم على المدى الطويل

بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع نظيره الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون.

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم، الثلاثاء، إن "الرئيس الأمريكي جو بايدن التقى اليوم الرئيس العراقي برهم صالح على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك".

وأضاف أن الجانبين ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية وتعميق التعاون في المبادرات الدبلوماسية الإقليمية.

وأكد بايدن "التزام الولايات المتحدة باستقرار العراق على المدى الطويل"، مشيدا بالمبادرات الأخيرة مثل قمة بغداد الإقليمية والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس إلى العراق في وقت سابق من هذا العام باعتبارها رمزا مهما لإسهامات العراق في الاستقرار الإقليمي والتسامح بين الأديان.