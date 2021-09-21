تعليق قوي من شوبير على تتويج طلائع الجيش بالسوبر المصري

علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، علي تتويج طلائع الجيش بالسوبر المصري لأول مرة فى تاريخه.

وقال شوبير ، عبر “أون تايم”، ان “طلائع الجيش يستحق الفوز والتتويج بكأس السوبر”، وتابع:" كافة اللاعبين بذلوا مجهودًا جبارًا فى المباراة، خاصة محمد بسام".

دخل عبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش ومحمد بسام فى نوبه بكاء تعبيراً عن فرحتهم بعد التتويج لآول مرة فى تاريخ الفريق بكأس السوبر المصري علي حساب النادي الإهلي.

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه ، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي.

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط

وأهدر كلا من بدر بنون وقفشة ومحمد شريف للأهلي وكريم الطيب وحسن مجدي لطلائع الجيش

ملخص الشوط الثاني الإضافي

شهدت الدقيق 117 اختراق من محمد الصباحي لاعب طلائع الجيش من يسار منطقة الجزاء بعد مرور من محمد هاني وأرسل كرة عرضية لكن خرجت إلى ركلة مرمى لصالح محمد الشناوي .

وأهدر لاعبوا الأهلي العديد من الفرص أمام مرمى طلائع الجيش وسط تألق ملحوظ من الحارس المخضرم محمد بسام ، ليحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء لتحديد بطل النسخة 18 من السوبر المصري .

ملخص الشوط الأول الإضافي

وأجر الاهلي تبديل هجومي بخروج أيمن اشرف ونزول حسام حسن صفقة موسيماني الجديدة القادم من نادي سموحة لإضافة كثافة هجومية أمام على مدافعي طلائع الجيش.

وشهدت الدقيقة 103 تسديدة من محمد مجدي أفشة من مخالفة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد بسام.

ملخص الشوط الأول

وسدد محمد مجدي قفشة، كرة من على حدود منطقة الجزاء لكن تصدي من محمد بسام حارس طلائع الجيش بثبات فى الدقيقة 6 ، قبل أن يرد عليه محمد ناصف بتسديدة مرت بجوار مرمى الحارس المخضرم محمد الشناوي.

كما سدد حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع لتصل إلى محمد شريف داخل منطقة الجزاء، ومن ثم مهدها إلى طاهر محمد الذي سدد كرة قوية ارتطمت بـ عبد الرحمن شيكا الجناح الأيسر لفريق طلائع الجيش ، وذلك فى الدقيقة 23 من زمن المباراة .

ورد لاعبو طلائع الجيش فى الدقيقة 25 بكرة مقوسة من مخالفة على حدود منطقة الجزا عن طريق مهند لاشين أبعدها أيمن أشرف لاعب الأهلي، ومن ثم أصيب بعد تدخل قوي مع زميله الشناوي، وتوقف اللعب.

وفى الدقيقة 35 تسديدة من حسين الشحات من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بـ خالد سطوحي مدافع طلائع الجيش، وتحولت إلى ركلة ركنية من الطرف الأيسر أرسلها الشحات عرضية شتتها محمد ناصف بنجاح.

وفى الدقيقة 41 علي معلول يرسل كرة عرضية مرت من أمام محمد شريف مهاجم الأهلي بغرابة شديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية عن طريق علي معلول أبعدها حارس مرمى طلائع الجيش.

وأهدر محمد شريف 45 من زمن المباراة فرصة محققة ، بعد هجوم مرتد لصالح الأهلي ومن ثم تمريرة رائعة من السولية إلى محمد شريف الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء بجوار القائم الأيسر.

ملخص الشوط الثاني

شهدت 52 تسديدة من عبد الرحمن شيكا لاعب طلائع الجيش من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومن ثم شتتها علي معلول إلى ركلة ركنية من الطرف الأيمن أرسلت عرضية من أحمد سمير شتتها الدفاع بنجاح.

وفى الدقيقة 54 مرر أفشة إلى علي معلول كرة طولية أرسلها التونسي الدولي كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء إلى محمد شريف مهاجم الأهلي سددها بجوار القائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 73 تبادل للكرة رائع بين لاعبي الأهلي بين الشحات وميكيسون وأفشة داخل منطقة الجزاء، ومن ثم تسديدة من أفشة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وسدد حسين الشحات تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى طلائع الجيش ببراعة فى الدقيقة 78 من زمن المباراة.

ولم يظهر لويس ميكيسوني صفقة الأهلي الجديد بالشكل المنتظر من جماهير المارد الأحمر حيث لم يسدد سوى تسديدتين كلاهما كانا أعلى مرمى حارس طلائع الجيش محمد بسام.

وظلت الدقائق الأخيرة من زمن المباراة بلا أي خطورة على مرمى الفريقين ليفرض طلائع الجيش التعادل السلبي على النادي الاهلي ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي لتحديد بطل السوبر المصري 2019-2020.