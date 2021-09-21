عبد الحميد بسيوني يهدي كأس السوبر إلى روح المشير طنطاوي

أكد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق الكرة بنادي طلائع الجيش، أن تتويج فريقه ببطولة السوبر المصرى جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين أمام النادى الأهلى أحد أعرق أندية المصرية .

وقال بسيونى فى تصريحات خاصة، أن اليوم هو الأصعب فى حياته بعد وفاة المشير محمد حسين طنطاوى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الأسبق، مؤكدا أن المشير طنطاوى كان بمثابة الأب الروحى له الذى علمه الكثير والكثير فى مشواره وحياته وكان صاحب فضل كبير عليه .

وأوضح أن بطولة السوبر المصري هى هديتنا لروح المشير طنطاوى ونهدى له هذا الإنجاز الذى يتحقق لأول مرة فى تاريخ النادى.

وكان بسيوني قد كتب صباح اليوم عبر صفحته على السوشيال ميديا

«لا أجد من الكلمات ما أعبر بها عن حزني ولا من الكلمات ما تعبر عني حبي واحترامي وتقديري لحضرتك فقد كنت لي الاب اللذي لم أراه ولم تفقد ثقتك يوما بشخصي الضعيف علمتني الكثير والكثير وافضالك علي لا تعد ولا تحصي اليوم فقدت الاب اللذي علمني واعطاني كل الدعم والثقه والعلم الله يرحمك ويغفر لك بقدر ما اعطيت لي ولشعب مصر في مواقف من أصعب المواقف اليوم مصر فقدت رجل من اجمل وافضل الرجال الله يسكنك الفردوس الاعلى ويحشرك الله مع النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا المشير محمد حسين طنطاوي في ذمه الله».

وتوج نادي طلائع الجيش باللقب الأول في تاريخه وهو كأس السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية.