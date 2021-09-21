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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي: لا سبيل فى استقرار الشرق الأوسط دون التوصل لـ حل القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدستور المصري يضمن الحريات و الحقوق للمواطنين، وأن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها مصر منذ أيام بناء على تشاور مجتمعى هى خير دليل على المقترب الشامل والبناء  التى تنتهجها مصر تجاه قضايا حقوق الإنسان.


وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بـ جلسة أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن انتخاب مصر لـ رئاسة الدورة الحالية " 15" للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، يكلل الأسهام المصري الفاعل فى هيكل الأمم المتحدة فى بناء السلام منذ بنائه فى 2005.


ولفت إلى أنه لا سبيل فى استقرار الشرق الأوسط دون التوصل لـ حل عادل وشامل لـ القضية الفلسطينية، التى كانت ومازالت القضية المركزية للأمة العربية.


وأشار إلى أن مصر تؤكد على تثبيت وقف إطلاق النار الذى تم التوصل له 20 مايو 2021، ومصر تدعو المجتمع الدولى لتحسين أحوال المواطنين فى فلسطين، وتوصل الأغذية لهم. 

 

 

 

السيسي حقوق الإنسان الأمم المتحدة الشرق الاوسط القضية الفلسطينية

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