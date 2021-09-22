التحريات: لا شبهة جنائية في وفاة مسن بفندق بالعجوزة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عدم وجود شبهة جنائية في وفاة مسن داخل فندق بمنطقة العجوزة حيث أصيب بهبوط في الدورة الدموية أدت لوفاته.



وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة مسن بالعجوزة، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا يفيد العثور على جثة مسن داخل غرفته بفندق في العجوزة، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة طبيعية، حيث تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، ولا توجد شبهة جنائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.