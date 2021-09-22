التعليم : الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر وأبطال القوات المسلحة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص جزء في طابور الصباح والحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع مدارس الجمهورية للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور ابطال القوات المسلحة.

وقالت وزارة التربية والتعليم : يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له إن جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب : ان العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :