التعليم : الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر وأبطال القوات المسلحة

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص جزء في طابور الصباح والحصة الأولى في العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 بجميع مدارس الجمهورية للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة ودور ابطال القوات المسلحة.
وقالت وزارة التربية والتعليم : يبدأ العام الدراسي الجديد من 9 أكتوبر 2021 ، حتى 16 يونيو 2022 ، لتكون بذلك مدته 34 أسبوعا تقريبا.
وسوف يبدأ الفصل الدراسي الاول من 9 أكتوبر 2021 حتى 13 يناير 2022 ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 93 يوما ، أما الفصل الدراسي الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022 ، ويكون عدد ايام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يؤكد بكل وضوح ان العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 سيكون منتظما ونظاميا بحضور الطلاب طوال ايام الاسبوع في المدارس
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له إن جروب بناء التعليم المصري عبر تطبيق واتس اب : ان العام الدراسي الجديد سيكون به أعمال سنة وحضور وغياب وتقييم منضبط.
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة؛ استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 ، حيث اتخذت وزارة التربية والتعليم 20 قرارا عاجلا كما يلي :
- تشجيع المعلمين والطلاب على مهارات التفكير الناقد والابتكاري والابداعي
- تهيئة مناخ صحي وآمن للسادة المعلمين والحفاظ على حقوقهم
- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعلمين والإداريين والطلاب
- التأكيد على حظر استخدام الهاتف المحمول نهائيا اثناء اليوم الدراسي للطلاب والمعلمين
- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا
- تشجيع الطلاب على توظيف كافة القنوات والمنصات التعليمية كحصص مصر على سبيل المثال
- ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرس
- حظر تكليف الأطفال في مرحلة رياض الأطفال بواجبات منزلية
- العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية وبذل كافة الجهود للقضاء عليها
- حظر تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمى من الطلاب واولياء امورهم
- تفعيل دور مجموعات التقوية المدرسية بمراحل التعليم المختلفة
- التأكيد على تسجيل غياب الطلاب بالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول
- بذل كافة الجهود الممكنة لمكافحة ظاهرة التنمر بمختلف اشكاله
- متابعة الإدارات التعليمية لالتزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بالرسوم الدراسية القانونية
- متابعة الإدارات التعليمية للالتزام بالقرارات الصادرة بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة (عربي - لغات)
- التوسع في المساحات الخضراء و زرع اكبر عدد من الأشجار داخل المدارس
- حظر استخدام أي مقررات دراسية او كتب او مناهج بخلاف الصادرة عن الوزارة والمعتمدة منها
- الالتزام بالخريطة الزمنية في خطة تويع المناهج ومواعيد عقد الامتحانات
- عدم عقد أي امتحانات في الأيام التالية للأعياد الخاصة بالأخوة المسيحيين
- التواصل والتنسيق مع مديريات الامن لوضع خطة تأمين المدارس والمنشآت التعليمية