حلمي زكي: المشير طنطاوي قراراته كانت سليمة وهادئة في أوقات عصيبة

قال العقيد حلمى زكى أحد أبطال حرب أكتوبر، إن المشير حسين طنطاوى اشترك فى 4 حروب.



و أضاف زكى أن الراحل المشير حسين طنطاوى قاد الكتيبة 16 فى حرب أكتوبر المجيدة ومنع العدو الإسرائيلى من أى اختراق فى ناحية الغرب .



وأوضح أن الراحل اتخذ قرارات سليمة وبمنتهى الهدوء فى أوقات غاية فى الصعوبة خلال معركة المزرعة الصينية.

تاريخ طويل من العطاء

رحلة مشرفة لابن مصر الباسل رجل القوات المسلحة إنه المشير محمد حسين طنطاوى الذى وافته المنية صباح الثلاثاء بعد تاريخ ورحلة طويلة حافلة بالعمل الوطنى والعطاء من أبرزها قيادته لشئون البلاد بحكنة وحكمة غير مسبوقة في فترة عصيبة من تاريخ الوطن عقب إندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، ليساهم برؤيته الثاقبة في الخروج بها إلى بر الأمان .