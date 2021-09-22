مقاتلة إف 16 تعترض طائرة انتهكت حظر الطيران فوق نيويورك

أعلن سلاح الجو الأمريكي أن مقاتلة من طراز "إف 16" اعترضت طائرة عامة صغيرة ذات محرك واحد، انتهكت حظر الطيران المؤقت قرب مدينة نيويورك التي تستضيف حاليا أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العديد من زعماء العالم.

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالي، في تغريدة على "تويتر"، إن "مقاتلة من نوع "إف 16" اعترضت طائرة خفيفة ذات محرك واحد، انتهكت حدود منطقة التعليق المؤقت للطيران فوق نيويورك".

#NORAD F-16 fighter aircraft intercepted a small, single engine general aviation aircraft that violated the Temporary Flight Restriction area near #NYC. The aircraft was escorted out of the TFR w/o incident at approx. 2:00 p.m. EDT. #OperationNobleEagle — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) September 21, 2021

وأضاف سلاح الجو الأمريكي أن المقاتلة رافقت الطائرة الخفيفة حتى تغادر منطقة تعليق الطيران قرب نيويورك دون وقوع أي حادث، وذلك عند الساعة 14:00 تقريبا بالتوقيت المحلي.

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أنها تتابع الأوضاع وتنسق الأنشطة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وتتحرى في حال الضرورة.

وقالت إن انتهاكات منطقة تعليق الطيران على غرار ما حدث اليوم تحدث بين حين وآخر وتعتبر جزءا عاديا من أنشطتها.