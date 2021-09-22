عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلة إف 16 تعترض طائرة انتهكت حظر الطيران فوق نيويورك

سلاح الجو الأمريكي
سلاح الجو الأمريكي يعترض طائرة انتهكت حظر الطيران في نيويورك

أعلن سلاح الجو الأمريكي أن مقاتلة من طراز "إف 16" اعترضت طائرة عامة صغيرة ذات محرك واحد، انتهكت حظر الطيران المؤقت قرب مدينة نيويورك التي تستضيف حاليا أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة العديد من زعماء العالم.

 

وقالت قيادة الدفاع الجوي والفضائي في أمريكا الشمالي، في تغريدة على "تويتر"، إن "مقاتلة من نوع "إف 16" اعترضت طائرة خفيفة ذات محرك واحد، انتهكت حدود منطقة التعليق المؤقت للطيران فوق نيويورك".

 

وأضاف سلاح الجو الأمريكي أن المقاتلة رافقت الطائرة الخفيفة حتى تغادر منطقة تعليق الطيران قرب نيويورك دون وقوع أي حادث، وذلك عند الساعة 14:00 تقريبا بالتوقيت المحلي.

 

أولي اللقطات من مكان تحطم طائرة بالهند ومقتل ركابها.. فيديو

لتعزيز العلاقات الثنائية.. شكري يلتقي وزيرة خارجية إستونيا في نيويورك| صور

وأشارت القيادة الأمريكية إلى أنها تتابع الأوضاع وتنسق الأنشطة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، وتتحرى في حال الضرورة.

 

وقالت إن انتهاكات منطقة تعليق الطيران على غرار ما حدث اليوم تحدث بين حين وآخر وتعتبر جزءا عاديا من أنشطتها.

نيويورك سلاح الجو الأمريكي اعتراض طائرة طائرة نيويورك مقاتلة اف 16 الأمم المتحدة

موضوعات متعلقة

أبرز تصريحات السيسي بجلسة الأمم المتحدة: الإرهاب أكبر التحديات أمام البشرية.. النيل شريان التنمية.. مصر تعاني من الفقر المائي

وزير الخارجية يشارك نظراءه العرب في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية بـ نيويورك|فيديو

ترشيحاتنا

من حق الجماهير أن تغضب.. شادي محمد: الخطيب لن يحاسب موسيماني بالقطعة

البحرين تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان: عمل مرفوض يهدف لزعزعة الاستقرار

شكري يوقع بيانا مشتركا لإعلان إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سانت كيتس ونيفيس

أول تعليق أمريكي على محاولة الانقلاب في السودان

اتهددت قبل التصوير.. هاني سلامة يكشف تفاصيل مشاركته بـ"مسلسل الداعية"

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوكراني سبل دعم العلاقات الثنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار بالأهلي بعد خسارة لقب السوبر المصري

تحميل نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 على موقع التعليم استعدادا لإعلانها

4 أخطاء قاتلة.. جماهير الأهلي تحمل موسيماني خسارة السوبر أمام الجيش

تطورات الحالة الصحية لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

تنسيق الجامعات 2021.. لطلاب الدور الثاني.. تعرف على أهم الكليات المتاحة

أخبار الأهلي | أول قرار بعد خسارة السوبر .. جماهير الأحمر تحمل موسيماني الهزيمة

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 الآن عبر هذا الرابط

قرار عاجل من الخطيب.. خصم 300 ألف جنيه لكل لاعب بعد خسارة السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

4 حيل ذكية لإجبار أطفالك على الخروج من المنزل مبكرا

نشرة المنوعات.. لقاح كورونا في طبق سلطة.. وعروس تهرب مع ابن عمها في يوم زفافها..سقوط مراسلة BBC على وجهها أثناء البث.. وضابط شرطة يخنق تلميذا

فيديو

المنهج الجديد .. مقررات الدراسة وأسلوب تقييم الصف الرابع الابتدائي

فيديو جراف.. لونه شاحب وخاسس.. تطورات حالة مرتضى منصور الصحية

السيسي يبرئ المشير طنطاوي من هذا الاتهام.. وينعيه بكلمات مؤثرة

فيديو جراف.. اسألوا الحكومة.. وزيرالتعليم يتحدث عن تأجيل الدراسة وعجز المدرسين

المزيد

ساحة رأي

عبد العال البنداري يكتب: نورت يا قطن النيل

أحمد أبو على يكتب: أزمة إيفرجراند تنتظر الحل

د. غادة جابر تكتب: وجاءت بلاد الذهب بالمشير

ياسر عبيدو يكتب: بالأدب.. الدين فقه وفهم 

كواعب أحمد البراهمي تكتب: العدل 

رجب الشرنوبي يكتب: برنامج التاسعة.. حقوق الإنسان مادة جامعية!!!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

محمد نوار

تحت المراقبة!

إيمان الدربي

«حياتك تستاهل تتعاش»

د.محمود بكري

معركة الوعي (5)

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: التباس الموقف الطلبانى الهندى

ريهام مازن

«الأوكتاجون».. صقر العروبة الساهر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ