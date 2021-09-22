حملة للتفتيش الصيدلي بالإسماعيلية.. غلق إداري لـ 7 صيدليات مخالفة بغرب القناة

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية صحة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، حملة مكبرة على الصيدليات العامة بالمحافظة.



يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة على المتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على سوق الأدوية وبالتنسيق مع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، ضمن سلسلة حملات تفتيشية دورية للمتابعة المستمرة على الصيدليات والتى بدأت بمدينة فايد، القصاصين، والإسماعيلية واسفرت عن تحرير 6 محاضر شرطة لعدم وجود مدير صيدلى و3 محاضر ادوية مهربة ومغشوشة، كما تمت مراجعة صلاحية الأدوية بالصيدليات والتأكد من استيفاءها لكافه الشروط والضوابط بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جهتها صرحت الدكتورة ريم صالح مساعد وكيل وزارة الصحة ومدير اداره التفتيش الصيدلى ان الحملة، اسفرت عن غلق إدارى وتشميع 7 صيدليات مخالفة بالقنطرة غرب حيث يباشرون العمل بدون مدير صيدلى وبدون صيدلى بالمخالفة لقانون الصيدلة ١٢٧ لسنة ١٩٥٥.

نظمت الحملة، برئاسة الدكتورة ريم صالح مساعد مدير مديريه الصحة ومدير ادارة التفتيش الصيدلى والدكتورة لشيماء صلاح، الدكتور محمد حسن عطية و الدكتورة هبة الله علي.

