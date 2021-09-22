هاني سلامة يكشف عن تفاصيل جديدة حول فيلمي «السفاح» و«واحد صحيح»|فيديو

قال الفنان هاني سلامة، إنني عندما قرأت قصة فيلم "السفاح" أعجبت بشدة بموضوع وقصة الفيلم، مؤكدا أن أحداث الفيلم تعود إلى جانب نفسي وهي من كونت شخصية السفاح.

وأضاف هاني سلامة، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة” عبر فضائية “دي ام سي”، أنني قمت بذبح أضحية قبل أحداث الفيلم، مشيرا إلى أنه قبل أحداث الفيلم كان هناك صعوبات ولكن تم الانتهاء منه ونجح.

وتابع هاني سلامة، أن فيلم “واحد صحيح”، شهد أول مشاركة للفنانة ياسمين رئيس، مؤكدا أنه فيلم مختلف، واعتبره النسخة المحدثة لفيلم “السلم والثعبان”.

تمت كتابة القصة والسيناريو بشكل رائع

وأشار أنه من الأفلام التي أحبها جدا، وتمت كتابة القصة والسيناريو بشكل رائع إضافة إلى فريق العمل المتميز من الفنان عمرو يوسف والفنانة كندة علوش