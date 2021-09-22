شاهد.. أغنية تحكي معاناة الهجرة غير الشرعية تتخطى المليون مشاهدة|فيديو

تخطت أغنية "كيف نشوف اللي جرالك" للمطرب طارق شعبان، حاجز المليون مشاهدة عبر قناته علي اليوتيوب و ذلك في وقت قصير عقب اطلاقها.



من جهته أعرب المطرب التونسي طارق شعبان، عن سعادته بنجاح الأغنية والتي هي من تأليفه و تلحينه، قائلا:" الحمد لله"، مشيرا إلي أنها ليست بالمرة الأولى، حيث سبق أن حققت أغنيته الشهيرة "روح"، أعلي نسبة مشاهدة لديه لتصل إلي أكثر من مليون مشاهدة أيضا.

كما أشار إلي أنه استوحي فكرة الأغنية من انتشار موجة الهجرة غير الشرعية التي اجتاحت المغرب العربي والتي ذهب ضحيتها العديد من الشباب الطامعين في غد أفضل فاخذت احلامهم امواج البحر التي لا ترحم، وعبرت الأغنية عن هذا المضمون المؤلم.

وأضاف "طارق شعبان"، ان فكرة الاغنية، جاءت حين كان في بيت إحدى الصديقات واثناء الحديث والآخر تدخلت إحدى العاملات بالمنزل لتحكي لهم قصة أحد أبنائها الذين قرر الهجرة غير الشرعية بالرغم من أن أخاه قد نصحه بعدم ارتكاب هذا الجرم، والبقاء ببلاده والعمل معه في البناء لكنه قرر الهجرة، وألقت السلطات القبض عليه، ليتم ترحيله مرة أخري إلي بلاده إلى تونس.

وأضاف طارق شعبان، أنه أراد ان تكون الأغنية هي رسالة أمل لكل الذين يفكرون في الهجرة غير شرعية حيث انه من الممكن العيش بكرامة في الوطن بالإرادة والعزم عوضا عن الأحلام والسراب.





