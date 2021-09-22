موسيماني يفشل في إبطال لعنة ركلات الترجيح ويحصد هزيمة تاريخية مع الأهلي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كأس السوبر، أمام فريق طلائع الجيش، بركلات الترجيح التي أدارت ظهرها للاعبي الأهلي للمرة الثالثة في بطولة كأس السوبر المصري.

وخسر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 2-3 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب برج العرب، بعد التعادل دون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتعد هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي للأحمر في السوبر المصري بركلات الترجيح، بعد أن خسر أمام الزمالك في 2017 و2019، لتكون المرة الرابعة التي يخسر فيها الأهلي السوبر خلال 15 مشاركة بالبطولة.

لعنة ركلات الترجيح

تكرر نفس السيناريو مع الأهلي في النسخة السابقة للسوبر المصري بعدما خسر بنتيجة 3-4 على يد الزمالك يوم 20 فبراير 2020 في الإمارات.

وسبق أن خسر الأهلي، بطولة السوبر المصري بضربات الترجيح أيضًا أمام الزمالك بنتيجة 3-1 يوم 10 فبراير 2017.

وحسمت ركلات الترجيح، لقب السوبر المصري للمرة السادسة.

ويعتبر الزمالك الأكثر خسارة للسوبر، بواقع 6 مرات من 10 مشاركات في البطولة.

هزيمة تاريخية للأهلي

كما أنها تعد المرة الأولى في تاريخ الأهلي التي يخسر بطولة السوبر مرتين متتاليتين، بعد أن خسر في آخر نسخة أقيمت عام 2019 أمام الزمالك بركلات الترجيح 4-3.

وخسر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، مباراة نهائية للمرة الأولى مع الأحمر منذ توليه المسؤولية بعد أن لعب 4 نهائيات، حقق فيها الفوز جميعا.

وبخلاف النسخ الثلاث المذكورة، فاز الأهلي بركلات الترجيح على حساب الزمالك عام 2014، كما فاز على الإسماعيلي في نسخة 2007، وتغلب الأهلي على الزمالك في نسخة 2003

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بلقب السوبر المصري نسخة 2019-2020 للمرة الأولى فى تاريخه، عقب التغلب على النادي الأهلي بضربات الترجيح فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

طلائع الجيش بطل السوبر المصري

وتألق الحارس محمد بسام وتصدى لضربة جزاء من بدر بانون ، محمد مجدي قفشة ومحمد شريف ، كما تألق الحارس المخضرم محمد الشناوي وتصدى لكرة كريم الطيب لاعب الطلائع وحسن مجدي

وسجل للاعبي طلائع الجيش كلا من محمد الصباحي - محمد الجويني - عمرو السيسي .

كما سجل للاعبي الاهلي كلا من علي معلول - عمرو السولية فقط.