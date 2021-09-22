السعودية.. مجهول يقتل مجموعة من الإبل رميا بالرصاص

أطلق مجهول النار على 4 من الإبل في المملكة العربية السعودية، حيث بقتل 3 منها وأصاب الرابعة؛ في تصرف غريب كونها في وسط المكان المخصص لها من قِبل مالكها ولم تكن سائبة كغيرها على امتداد الطرقات.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إن "المجهول" قام في منتصف يوم الاثنين الماضي بإطلاق النار على الإبل، وعلى الفور أبلغ مالكها الجهات الأمنية، ممثلة في مركز شرطة أبو راكة بمحافظة ميسان، والتي وقفت على الموقع، واتخذت الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

مجهول يقتل مجموعة من الإبل في ميسان

وقال مالك الإبل المواطن السعودي "سعد الشلوي" لقد وجدت الإبل التي تخصني مصابة بطلق ناري وملقاة على الأرض، وهذا الأمر أزعجني كثيرا وقمت بإبلاغ الجهات المختصة بما حدث ولقد باشرت مسرح الجريمة.

وأضاف أن الجهات الأمنية السعودية بمركز أبو راكة، قامت بجهود مميزة فور مباشرتها للبلاغ، متمنيا تشديد العقوبة على الجاني بعد أن يتم القبض عليه.