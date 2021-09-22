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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. 12 ألفاً و195 إصابة كورونا .. ووفاة 9 حالات أمس

صدى البلد

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و195 حالة حتى صباح الأربعاء.

ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 10 آلاف و633 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 9 حالات وفاة أمس الثلاثاء.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 815 ألفاً و546 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 42 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 792 ألفا و718 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 230 مليوناً و319 ألفا و436 حالة، شفي منها 207 ملايين و31 ألفا و24 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و722 ألفا و792 شخصاً حول العالم.

12 ألفا و327 إصابة كورونا نشطة في الأردن

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