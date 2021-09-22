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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بلا عجلة قيادة.. تسلا تستعد لمنافسة فولكس فاجن بموديل 2  المدمجة.. فيديو

تسلا
تسلا

تستعد تسلا موتورز لإطلاق أسطول جديد من سياراتها الكهربائية ومن ضمن الأسلحة التنافسية الجديدة في ترسانتها الممتلئة عن آخرها بأحدث الموديلات المزودة بالتقنيات الحديثة، طراز تسلا موديل 2 المدمجة صغيرة الحجم.

 

وفقا لموقع "insideevs" المتخصص في السيارات الكهربائية، أفاد إيلون ماسك المدير التنفيذي لتسلا موتورز أن اسم موديل 2 هو مجرد اسم مبدأي للسيارة التي ستبدأ أسعارها من 25 ألف دولار أمريكي، كما رجح أن السيارة سيتم إطلاقها في 2023 ومن المحتمل جدا أن تكون بلا عجلة قيادة.

من المتوقع أن تصدر تسلا موديلات كثيرة مثل سايبرترك، وsemi ورودستر في الأسواق لكن ليس من المتوقع أن يكون الطرح قريبا، ومن الصعوبة تحديد موعد إصدار موديل 2 بدقة لكن من المرجح أن تتأثر بخطط تسلا للسيارات الأخرى التي تم تأجيل طرحها خاصة وأن السيارة المدمجة الصغيرة يتم تصميمها وإنتاجها في الصين لتكون متاحة في الأسواق العالمية.

 

إتاحة سيارة من تسلا بسعر أرخص من الفئة السعرية التي اعتادت عليها وتصنيعها في الصين يشير إلى أن هذه السيارة تحديدا سيكون لها أولوية في الإصدار مع نية في غزو أسواق وفئات من المشترين لم يتعاملوا مع تسلا من قبل، في محاولة من الشركة لاستقطاب طبقة جديدة من العملاء خاصة مع وجود شركات تنافس بقوة في مجال المركبات المكهربة.

 

من المتوقع وفقا للموقع المتخصص في السيارات الكهربائية، أن أن تنافس ميني كوبر SE وفيات 500e و شيفروليه بولت وهوندا e و فولكس فاجن IDLIFE و نيسان LEAF

 

تسلا موديل 2 المدمجة إيلون ماسك الصين شيفروليه فولكس نيسان

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