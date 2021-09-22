شاهد.. آخر تحديث لأسعار الخضروات بالأسواق اليوم الأربعاء

رصدت عدسة “ صدى البلد ” بالبث المباشر آخر تحديث أسعار الخضروات بسوق الدقي ، والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا عن الفترات السابقة.

وقال محمد أحمد ، بائع خضراوات بسوق الدقي، إن أسعار الطماطم تبدأ من ١٠ جنيهات إلى ١٢ جنيه للكيلو، وسعر كيلو الخيار بـ 5 جنيهات، وكذلك البطاطس سعر الكيلو 10 جنيهات والكوسة ١٢ جنيه للكيلو والخيار ١٠ جنيهات والبامية ٢٠ جنيه للكيلو.

وتابع أن سعر كيلو الجزر ب 10 جنيهات، والليمون ١٥ جنيه للكيلو والباذنجان الكيلو وربع ب١٠ جنيهات.

وأشار إلى أن أسعار الخضروات ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة ، وحركة البيع والشراء ضعيفة جدا بسبب هذا الارتفاع.

