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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش آليات ربط منفذ النصر الجمركي بالميناء

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اجتماعا ، لبحث آليات ربط ميناء بورسعيد بمنفذ النصر الجمركي إليكترونيا  وذلك لمتابعة حركة سير الشاحنات دخولا وخروجا من المنفذ والسيطرة علي الحركة الجمركية بداخلها.

 

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، ورؤساء الأحياء ، والأجهزة المعنية.

 

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم دراسة  ربط مسار تلك الشاحنات بين أبواب الميناء ومنفذ النصر الجمركي مباشرة، موجها بدراسة المقترح .


وأشار إلى أن ميناء النصر الجمركي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى ، فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمنافذ لتيسير حركة السيارات ومنع الازدحام ، ويتم حاليا بحث آليات ربط الميناء بمنفذ النصر الجمركي لمتابعة سير الشاحنات ،  بما يمنع التكدس الناتج عن حركة الشاحنات فى بعض المناطق داخل بورسعيد .

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وفى سياق آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء،  اجتماعًا موسعا ، لبحث الاستعداد المبكر لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذى ينطلق فى ٩ من أكتوبر القادم ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ،  والدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات التعليم ببورسعيد.

 

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين فى بداية العام الدراسي 2021/2022.

 

ووجه المحافظ بالتنسيق بين مديرية التعليم ورؤساء الأحياء  وتشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوفير كل الإمكانيات بها من أجل توفير سبل الراحة لجميع أبنائنا الطلاب والقائمين على منظومة التعليم.

 

وشدد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس حرصا على سلامة الطلاب ، وتوفير مناخ ملائم للطلاب وظهور المدارس بأبهى صورة خلال سير العملية التعليمية ، مؤكدا أن بورسعيد تشهد طفرة فى قطاع التعليم بشكل غير مسبوق ، والمحافظة تقدم كافة الدعم للارتقاء بمستوى التعليم تماشيا مع كافة القطاعات.

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