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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جهاز هضمي: مصر وطنت صناعة التطعيمات ضد كورونا وتنتج مليار جرعة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال دكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد، إن مصر منذ بداية أزمة كورونا، نالت إشادات واسعة من  منظمة الصحة العالمية لمواجهة المرض.

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وأضاف محمد منيسي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، ان الدولة  قامت بالتعاقد على الأدوية التى تستخدم فى الحالات الحرجة، مشيرا إلى أنه قمنا بتوطين صناعة التطعيمات في مصر وننتج مليار جرعة.

 

وتابع محمد منيسي، أن جميع الجرعات التي تعاقدت عليها الدولة أمنة وفعالة، مؤكدا أن  هناك تنمية شاملة بكافة القطاعات وأشادت المنظمات العالمية بما تم في مصر.

 

لا بد من مكافحة بعض المعلومات المغلوطة والشائعات الكاذبة

وأشار منيسي إلى أنه لا بد من مكافحة بعض المعلومات المغلوطة والشائعات الكاذبة عن اللقاح، مؤكدا أنه لو تم طعيم 70% من سكان العالم سيتم السيطرة على الجائحة.

 

دكتور محمد منيسي أمراض الجهاز الهضمي والكبد أزمة كورونا منظمة الصحة العالمية

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