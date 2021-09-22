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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق وتشميع مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب بدون ترخيص يديره  شخص مدعياً " صفة طبيب "

غلق وتشميع مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب بدون ترخيص في بني سويف

غلق وتشميع مركز للعلاج
غلق وتشميع مركز للعلاج

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، ضمن خطة المحافظة الرقابية التي تنفذها في هذا المجال ، وتشارك فيها كافة الجهات والأجهزة المعنية من التموين وحماية المستهلك والطب البيطري ومباحث التموين لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. 

 

جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية، بالتنسيق بين إدارة العلاج الحر وفرع جهاز حماية المسهلك برئاسة أحمد مصطفى رئيس فرع الجهاز بالمحافظة، للتفتيش على أحد مراكز العلاج  التي تعمل في مجال العلاج بالحجامة والأعشاب بمركز ناصر، حيث شارك في الحملة  كل من : الدكتور أحمد عبد العظيم نائب مدير العلاج الحر ، الدكتور مصطفى محمود مساعد مدير العلاج الحر,  أحمد مصطفى و محمود فوزى عضو  فرع جهاز حماية المستهلك.

 وأسفرت الحملة عن ضبط مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية بقرية بهبشين ، حيث تبين أن صاحب المركز ليس طبيباً ولا يحمل رخصة مزاولة لمهنة الطب أو العلاج الطبيعى مما يعد إنتحالاً لصفة طبيب،وأن المكان غير مرخصة كمنشأة طبية،وتلاحظ وجود  مرضى بالفعل رجال ونساء يقوم المذكور بالكشف عليهم وعمل جلسات علاج طبيعى ومساج ،وتواجد ببعض أسرة للكشف وعمل جراحات الحجامة والإبر الصينية ومشارط ونفايات طبية خطرة مما يعد مصدراً لانتشار العدوى وأيضا أجهزة وأدوات خاصة بالعلاج الطبيعى.

 كما تم التحفظ على مطبوعات خاصة بالمركز والخدمات التى يقدمها بجانب كمية كبيرة من الكبسولات والأعشاب والمستحضرات غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر و كاسات حجامة وإبر صينية وتم تحريزها لحين إعداد تقرير مفصل ، وقد تم غلق وتشميع المركز ، بالإضافة إلى تحرير محضر لصاحب المنشاة لمخالفته قانون حماية المستهلك لعدم الإلتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة وعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التى تقدم للمرضى بالمركز والتلاعب في إدعاء مزاولته مهنة طبيب.

 

بني سويف حماية المستهلك محافظ بني سويف الطب البيطري مباحث التموين اخبار بني سويف اخبار المحافظات مهنة طبيب

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