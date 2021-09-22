ضبط شخص يعيد تدوير الجبن الفاسدة بالجيزة

شنت الجهات المعنية بمحافظة الجيزة حملة تفتيشية لضبط قضايا الفساد.

ترأست الحملة نائب رئيس الحي د.رشا ثابت، بالتنسيق مع شرطه المرافق ومباحث تموين الجيزة ومفتشي الاغذية بالعمرانية.

ضبط خلال الحملة شخص .يدير شقق سكنية داخل كموبند عمارات ابوالفتوح بالهرم وتحويلها الي مصنع ومخازن لمختلف انواع الجبن منتهية الصلاحية حيث يقوم باعاده تقطيعها وتغليفها وبيعها للهايبر ماركت والسوبر ماركت لبيعها للجمهور علي انها صالحه للاستهلاك.

تم غلق وتشميع المكان والتحفظ علي الماكينات المستخدمه في التعبيئة والتغليف والاختام المتداوله والاستيكرات التي تحمل ماركات تجارية لمختلف انواع الجبن.

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