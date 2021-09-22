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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد السبكي: تحويل المسار الحديث للمعدة يتيح للمريض تناول وجبة تشعره بالامتلاء

السمنة
السمنة

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار الحديث تؤدي إلى وجود معدة كبيرة تتيح للمريض تناول وجبة تشعره بالامتلاء، على عكس العملية القديمة.

 

وتابع "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن العملية الحديثة تريح المريض في تناوله الطعام بدون أي أعراض أجنبية، كما أن المريض لا يحتاج إلى أي مكملات غذائية، وتؤدي إلى التخلص من كل تبعات مرض السمنة.

 

وتابع أن عملية التكميم عبارة عن تصغير للمعدة، وقد تتمدد المعدة بعد إجراء العملية، خاصة مع الإكثار من تناول المياه الغازية والسكريات، وهذا قد يؤدي إلى ظهور السكر مرة أخرى، خاصة وأن التكميم لا يؤدي إلى تنشيط البنكرياس مثل تحويل المسار.



ولفت استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إلى أن عملية التكميم تصلح لمريض السمنة غير المدمن للحلويات، ولكن بالنسبة لمريض السكر المزمن والمحب للحلويات، فالحل في هذه الحالة هو إجراء عملية تحويل المسار.



وأكد، أن عملية تحويل المسار بالنسبة لمريض السمنة المحب للحلويات تقوم بتنشيط البنكرياس بشكل كبير، وتعالج السكر بشكل نهائي، وتقلل من امتصاص السكريات والدهون.  

 

ولفت إلى أن عملة التحويل المصغر تؤدي إلى عزل جزء من المعدة بدون استئصال، ويتم توصيل الجزء المتبقي بالأمعاء بشكل مباشر.

أحمد السبكي السمنة السكر دينا رامز ست الستات

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