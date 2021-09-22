خالد الجندي: المنتحر في النار مع تارك الصلاة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خطة خبيثة لتدمير مصر، محذرًا من مؤامرة للتشجيع على الانتحار.

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المنتحر مجرم، مستشهدًا بقوله تعالى: "إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (74)".

وأوضح الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يمكننا أن نقول إن فلانا في النار، لكن يمكننا القول إن تارك الصلاة في النار والمنتحر في النار.



وقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بلاغًا على الهواء، موضحًا أنه توجد مؤامرة وخطة لتدمير شباب مصر من خلال تبسيط شأن الانتحار، بطريقيتن الأولى الادعاء أن الدعاء والمغفرة ضامن بدخولك الجنة، والادعاء أن أي ألم نفسي مبرر للانتحار.