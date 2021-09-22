عايزة شهادة ميلاد لبنتي.. والدة رضيعة تروي معاناتها مع إنكار الأب نسبها

كشفت أسماء أم الطفلة دنيا، عن تفاصيل أزمتها مع والد الرضيعة الذي يرفض الاعترف بنسب ابنته رغم ظهور نتيجة تحليل DNA التي أثبتت نسبها إليه.



وقالت أسماء أم الطفلة دنيا، في حوار مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر شاشة “صدى البلد 2”، مساء اليوم الأربعاء، إنها كانت تعمل في إحدى قرى محافظة البحيرة، وبعد العمل استقلت سياراة أجرى "ميكروباص"، وتعرضت للاغتصاب من قبل شخص.



وأكدت أسماء أم الطفلة دنيا، أنها لجأت للقضاء للحصول على حقها، وبالفعل تم الحكم على الفاعل بالسجن ثلاث سنوات، مشيرة إلى اكتشاف حملها بعد الواقعة.



وتابعت أسماء أم الطفلة دنيا، أن الأب المختص رفض الاعتراف بالطفلة رغم وجود تحليل DNA، يثبت نسبه لابنتها، متابعة "لما رحت وريته التحليل وكلمته قالي اشربوا ميته".

وأكملت أسماء أم الطفلة دنيا، "مفيش رحمة والناس بقت مش كويسة، ونتعرض للتنمر من الجميع والقريب بقي زي الغريب، ومش عايزة غير ان بنتي دنيا تعيش حياة طبيعية".



وأنهت أسماء أم الطفلة دنيا، "عايز يبقي لبنتي شهادة ميلاد، والناس ماتبعدش عنها وتبقي زي غيرها من الاطفال اللي في سنها".



فيما لقنت الإعلامية نهال طايل، درسا قاسيا لأب لا يعترف بنجلته رغم وجود تحليل DNA يثبت نسبها له، في محافظة البحيرة تدعى دنيا.

وقالت نهال طايل، إنه :"دائما القصص الصعبة بناخد منها جرس الانذار، عشان نخلي بالنا، ونبقي مصحصحين".

وتابعت الإعلامية نهال طايل، أنه تعرضت شابة يتيمة للاغتصاب، وذهبت للمحاكم عشان تاخد حقها وحق نجلتها وعاشت أيام صعبة، وحسبي الله ونعم الوكيل كلمة صعبة أوي، وصعب أوي تعيش حياتك وتكمل كل يوم وفي حد تاني بيقول حسبي الله ونعم الوكيل".

ووجهت الإعلامية نهال طايل، حديثها لأهل الأب، قائلة :"بلاش كلمة حسبي الله ونعم الوكيل، ويرضيكم اللي بيحصل من ابنكم، وفي عائلات كبيرة عندها أصل، وأنقذوا ابنكم من الهلاك ده".

