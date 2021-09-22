مؤسس بوسطة تكنولوجي يكشف تفاصيل رحلة الـ5 ملايين طلب شحن في 2021

عبر أحمد جابر المدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي، عن عميق سعادته بالإنجاز الذي تحقق ودخول مؤثرين تحت سن الـ 30 عاما في قائمة فوربس.

وأضاف أحمد جابر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء dmc، مساء اليوم الأربعاء، لقد نجحنا في الوصول لـ 5 ملايين طلب شحن في عام 2021، متابعا: وجدنا صعوبات كبيرة في تحقيق هذا الأمر.

وتابع أحمد جابر المدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي، أنه دخل مؤثرون تحت سن الـ 30 ويعد أمرا رائعا، مستدركا أن لدينا خطة توسع كبيرة لنصل لـ 97% من انحاء جمهورية مصر العربية.



وأكمل أحمد جابر المدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي، بدأت العمل منذ سن صغيرة ، وأقمت شركة إلكترونية صغيرة "ستارت أب" في فترة الجامعة، وكنت أحلم بتطويرها والتوسع في السوق من خلالها، وقتها تعرفت على شريكي محمد عزت من خلال الفيس بوك فقد كان لديه شركة "ستارت أب" أيضا اسمها LINKS .



وتابع أحمد جابر المدير التنفيذي للتقنية بشركة بوسطة تكنولوجي، نشر عزت بوست على الفيس بوك يعرض فيه خدماته على أصحب الشركات الصغيرة الناشئة بمساعدتهم في الاشتراك في أكبر مسرع أعمال في العالم "واي كمبينيتور"، وكان نص البوست كالتالي: "يا جماعة أنا مستعد أساعد أي شركة مصرية ناشئة تدخل "واي كمبيونيتر" تاني أكبر مسرع أعمال في العالم.



فيما أعلنت شركة بوسطة تكنولوجي Bosta، الشركة الرائدة في مجال توصيل الشحنات لشركات التجارة الإلكترونية في مصر، عن التوسع في تقديم خدماتها في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة المقبلة من خلال أستراتيجية موسعة يقودها المهندس عمر يغمور الذي انضم لفريق عمل بوسطة تكنولوجي Bosta كمدير تنفيذي للنمو والتطوير والتطوير (CGO) ليقود مرحلة النمو والتوسع بالشركة لتصبح لاعباٌ اقليمياٌ في مجال النقل والشحن والعمليات اللوجيستية.

ويتمتع عمر بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في بناء وقيادة فرق العمليات في الشركات الناشئة ذات النطاق التشغيلي الكبير،وقبل انضمامه لشركه بوسطة تكنولوجي شغل عمر يغمور منصب المدير التنفيذي للعمليات ، وتميز الأعمال ، وتطوير الأعمال ، ووظائف تجربة العملاء في Fetchr، وهي إحدى الشركات الناشئة الواعدة وذات النمو الأعلى في الشرق الأوسط والتي تعمل في 6 دول (مصنفة رقم واحد من قبل Forbes في عام 2017).

كذلك عمل عمر يغمور كمدير تنفيذي للعمليات بشركة ماركا في أي بي MarkaVIP المتخصصة بتقديم خدمة المتجر الإلكتروني لتسوق الملابس والإكسسوارات وتوصيلها الى المُشتري حيث قام بتجديد عملياتها بالكامل.