بعد 14 عاما على الجيل الأول.. آخر التسريبات حول البيك آب اليابانية تويوتا تندرا 2022

تتجه أنظار محبي و عشاق السيارات حول العالم و خصوصاً محبي الشركة اليابانية العملاقة تويوتا تجاه أخر أخبار و تسريبسات سيارة الطرق الوعرة و المهام الصعبة الجديدة تويوتا تندرا موديل 2022 ، حيث ألتقطت عدسات المصورين عده صور لها أثناء قيام تويوتا بأجراء الأختبارات المعتادة قبل الأعلان الرسمي .

و يأتي هذا الأصدار الجديد من سيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بعد مرور 14 عام علي أصدار الجيل الاول منها و هذا يعكس مدى الترقب و الانتظار.

و من المتوقع أن تأتي سيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بخيارين من المحركاتالأول هومحرك تيربو بشاحن مزدوج و سعة 3500 سي سي بقوة 409 حصان و عزم دوران يصل الي 650 نيوتن/متر

و الثاني محرك V6 آي فورس ماكس هجين ينتج قوة 437 حصاناً و عزم دوران يصل 790 نيوتن/متر مع لاناقلف حركة أوتوتوماتيكي بـ10 سرعات .

و من الخارج تأتي سيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بتصميم عملاق و شرس مع كابينة مزدوجة و صندوق نقل خلفي و جنوط معدنية سوداء و عجلات Falken Wildpeak رياضية كبيرة مقاس 18 بوصة تناسب الطرق الوعرة و التضاريس و المهام الصعبة.

و علي مستوى المقصورة و التجهيزات الداخلية ستأتي سيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بمقصورة أمامية متطورة بالأضافة لأحدث وسائل الترفيه و الملاحة و دعم انظمة أبل كار بلاي و أندرويد أوتو.



لم تعلن تويوتا عن الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا تندرا موديل 2022 حتي الآن و من المتوقع أن يتم طرح السيارة رسمياً في الأسواق نهاية هذا العام .