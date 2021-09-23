عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 14 عاما على الجيل الأول.. آخر التسريبات حول البيك آب اليابانية تويوتا تندرا 2022

تويوتا تندرا موديل
تويوتا تندرا موديل 2022

تتجه أنظار محبي و عشاق السيارات حول العالم و خصوصاً محبي الشركة اليابانية العملاقة تويوتا تجاه أخر أخبار و تسريبسات سيارة الطرق الوعرة و المهام الصعبة الجديدة تويوتا تندرا موديل 2022 ، حيث ألتقطت عدسات المصورين عده صور لها أثناء قيام تويوتا بأجراء الأختبارات المعتادة قبل الأعلان الرسمي .

و يأتي هذا الأصدار الجديد من سيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بعد مرور 14 عام علي أصدار الجيل الاول منها و هذا يعكس مدى الترقب و الانتظار.

و من المتوقع أن تأتي سيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بخيارين من المحركاتالأول هومحرك تيربو بشاحن مزدوج و سعة 3500 سي سي بقوة 409 حصان و عزم دوران يصل الي 650 نيوتن/متر 
و الثاني محرك V6 آي فورس ماكس هجين ينتج قوة 437 حصاناً و عزم دوران يصل 790 نيوتن/متر مع لاناقلف حركة أوتوتوماتيكي بـ10 سرعات  .

 

و من الخارج تأتي سيارة تويوتا تندرا موديل 2022 بتصميم عملاق و شرس مع كابينة مزدوجة و صندوق نقل خلفي و جنوط معدنية سوداء و عجلات Falken Wildpeak رياضية كبيرة مقاس 18 بوصة تناسب الطرق الوعرة و التضاريس و المهام الصعبة.

و علي مستوى المقصورة و التجهيزات الداخلية ستأتي سيارة تويوتا تندرا موديل 2022  بمقصورة أمامية متطورة بالأضافة لأحدث وسائل الترفيه و الملاحة و دعم انظمة أبل كار بلاي و أندرويد أوتو.


لم تعلن تويوتا عن الأسعار الرسمية لسيارة تويوتا تندرا موديل 2022 حتي الآن و من المتوقع أن يتم طرح السيارة رسمياً في الأسواق نهاية هذا العام .

تويوتا السيارات بيك اب موديل 2022 التجهيزات الداخلية تندرا 2022 الإعلان الرسمي تويوتا تندرا الشركة اليابانية

موضوعات متعلقة

تعرف على سعر ومواصفات نيسان GTR موديل 2021 في الإمارات

تعرف على السيارة الخارقة كوينجسيج جيميرا 2021

تعرف على سيارة بورشه باناميرا موديل 2021

أفخم سيارة من بنتلي "فلاينج سبير 2021" في الإمارات

سعر ومواصفات سيارة سوبارو XV موديل 2021 في مصر

تعرف المقاتلة الإيطالية المحدودة باجاني هويرا ايمولا

تعرف على سيارة ريماك نيفيرا موديل 2022 الخارقة

تعرف علي أول سيارة كهربائية بالكامل من بورشه

ترشيحاتنا

جريشة يهاجم عصام عبدالفتاح: لن يذهب حكم مصري للمونديال في وجوده

لوحات تصور البالية.. فنانة من غزة تمزج الجمال بالألم

دعاء الهم والحزن والخوف .. يخلصك من الكرب و يطمئن قلبك

محمد بسام: الأهلي فاوضني.. والشناوي الأفضل في مصر

للتحقق من إمكانيات جهازك لدعم ويندوز11.. مايكروسوفت تعيد طرح PC Health Check

بعد 14 عاما على الجيل الأول.. آخر التسريبات حول البيك آب اليابانية تويوتا تندرا 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عادل الشوربجي يعلن مفاجأة بشأن ملف عقوبة محمد الشناوي

موعد رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الأهلي.. تفاصيل

لملاك ومستأجري العقارات |8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم

أيامه معدودة .. مفاجأة بشأن رحيل موسيمانى عن الأهلي

خاص | نجم الأهلي السابق ينضم رسميا لنادي بيراميدز

موسيماني يقرر تجميد نجم الأهلي عقب خسارة السوبر.. تفاصيل

بعد ضياع لقب السوبر.. هل يتم تعديل الجهاز الفنى للأهلي؟

التثبيت وإلغاء استمارة 6 الأبرز ..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما حقيقة تأجيل الدراسة بسبب كورونا؟.. وزير التعليم يجيب

فتة شاورما بالبصل .. وصفات متعددة أبرزها دون أرز واللبناني

سعره 7 ملايين جنيه.. وزير خليجي يقتني أغلى صقر في السعودية|شاهد

ربع الجرعة.. دولة تفجر مفاجأة عن تلقي لقاح كورونا

فيديو

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

هي دي أزمتها|بعد تلقيها أغلى حقنة في العالم.. سبب وفاة الطفلة ليال

المزيد

ساحة رأي

أحمد اليمني يكتب: هناك من تنبأ بالحروب البيولوجية

إبراهيم عمران يكتب: يد تبنى.. ويد تحارب

عبد المعطى أحمد يكتب: الفلوس البلاستيك!

ياسر عبيدو يكتب: د. محمد طعان طبيب جراح روائى حاليا

خالد الشناوى يكتب: فشلت أن أكون موظفًا حكوميًا

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مفيش أسرة تخلو من المشاكل.. الأسباب والحلول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هواجس العدوى من بنجلاديش

مروة لطفي

«سلو بلدنا».. يغتال طفولتنا!

شريف سمير

إنذار!

مني أحمد

شيخ القراءات العشر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«الجبرتي» وتجديد ثقافة التاريخ ...!؟!

بهجت العبيدي

من كوبرنيكوس إلى فيرمي: أين الجميع؟!

هويدا دويدار

نساء في ظل طالبان

د.السباعى حماد

حول الزيارة المرتقبة لفضيلة شيخ الأزهر للعراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ