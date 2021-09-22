5.5 مليون وظيفة .. تويوتا تحذر من فقدان الوظائف في اليابان مع حظر البنزين والديزل

قدم رئيس تويوتا، أكيو تويودا خلال هذا الأسبوع تحذيرات جديدة الأمر للحكومة اليابانية ، تجاه فى التحول السريع بصناعة السيارات نحو المحركات الكهربائية واقتناعه الراسخ بالدور المستمر والهام لمحركات الاحتراق الداخلي في العقود القادمة .

واعترض رئيس تويوتا، أكيو تويودا أكثر من مرة على هذه السياسة التى تعمل به الدولة اليابانية ، مؤكدا أن هناك سلبيات كثيرة ستحدث فى استمرار الحكومة لهذا النهج .

واكد أكيو تويودا ، أن حظر اليابان لمحركات الاحتراق الداخلي قد يؤدي لفقدان أكثر من 5.5 مليون وظيفة متصلة بصناعة السيارات المحورية في السوق الياباني .

مضيفا أن حظر اليابان لمحركات الاحتراق الداخلي قد يؤدي لانهيار إنتاج السيارات بـ 8 مليون سيارة بشكل إجمالي بحلول 2030.

وطلب تويودا من الحكومة اليابانية عدم الانجرار وراء الأهداف الأوروبية المتعسفة في مجال المحركات الكهربائية لكونها غير مناسبة لطبيعة السوق الياباني المبنية بشكل رئيسي على عمليات التصنيع والتصدير.

وتابع تويودا ، أنه إذا استمرت اليبابن على نجه دول الاتحاد الاوروبى ، سيحدث أضرارا لبعض الشركات، ومنها تويوتا، وستضطر الى نقل مصانعها خارج اليابان في حالة حظر صنع محركات البنزين والديزل في البلاد.

وكان رئيس تويوتا، أكيو تويودا ، قد رفض من قبل بشكل كلي وضع موعد محدد لتحول تويوتا الكامل للكهرباء كما فعلت شركات أخرى متعددة مثل هيونداي ومرسيدس وأودي.