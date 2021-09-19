بمحرك V12 .. تعديلات قوية لـ تويوتا هايلوكس | فيديو

استطاعت شركة تويوتا اليابانية العريقة ان تحتل مكانة كبيرة داخل الاسواق العالمية، نسبة إلى اصداراتها المتعددة وتاريخها الطويل والممتد، ومن بين الطرازات القوية من قبل الصانع الياباني تأتي النسخة هايلوكس بالعديد من القدرات الفريدة والتي تمنحها الافضلية وسط محبي سيارات البيك اب.

بينما يقف محبي تعديلات السيارات أمام هذه النسخة لمشاهدة تويوتا هايلوكس وهي في ثوبها الجديد، بعد أن تمتعت بترقيات اضافية وهذه هي ليست المرة الاولى التي تظهر بها تويوتا هايلوكس باطلالة ميكانيكية مطورة، حيث ضمت من قبل محرك مرسيدس AMG، مكون من 8 اسطوانات، وبسعة قدرها 6200 سي سي.

التعديلات الفنية للسيارة تويوتا هايلوكس

تستمد السيارة تويوتا هايلوكس قوتها من محرك 3000 سي سي، واكن مع الترقيات الحديثة حصلت السيارة على محرك مكون من 12 اسطوانة طراو V12 تيربو، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 359 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 970 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات عبر علبة تروس اوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات.

ظهرت السيارة تويوتا هايلوكس بتصميم خارجي يحمل الكثير من الملصقات المتنوعة، بينما ترتكز على عجلات رياضية مدعومة بجنوط معدنية تتخذ تصميم هندسي اقرب إلى النجمة النارية المتشعبة، والتي تجمع بين اللون الفضي والاسود، بينما مازالت تحتفظ على الاطلالة القياسية الخاصة بها والتي تعتمد على المفهوم ثنائي الابواب، و التصميم الخارجي الخاص بهذه النسخة، ولكنها اعتمدت على عدة تغييرات خاصة بأنظمة التعليق وممتصات الاصطدام.