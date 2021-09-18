شاهد.. تجهيزات جديدة لـ السيارة ياريس GR موديل 2022

ظهر مؤخرا نموذج أولى من تويوتا ياريس GR موديل 2022، أثناء اختبارها بأجزاء هوائية إضافية على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، خصوصا وأن المعلومات المتوافرة عنها كانت محدودة ، ولكنها ظهرت اليوم مجددا بتمويهات شبه معدومة .

وتاتى صور تويوتا ياريس GR موديل 2022، بمعلومات كثيرة عن نفسها ، ومن أهمها تغيير الاكصدام الأمامي، مع فتحات إضافية خلف العجلات الأمامية، وقطعة إضافية على الرفارف الخلفية، وجناح خلفي أكبر بكثير.

كما أظهرت الصور أن المكونات الهوائية الإضافية في هذه السيارة التجريبية سوداء، مصنوعة من ألياف الكربون، ومزودة بعجلات ذات مواصفات إنتاجية بينما تحافظ على مستشعرات جمع البيانات مثبتة في الخلف.

وتستمد السيارة ياريس GR ، قوتها من شاحن توربيني سعة 1.6 لتر بثلاث أسطوانات ينتج 257 حصانًا (192 كيلو واط / 261 حصانًا) وعزم دوران 360 نيوتن متر (266 رطل قدم) وفقًا لمواصفات الاتحاد الأوروبي.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع من خلال ناقل حركة يدوي من ست سرعات وبمساعدة نظام GR-Four المستوحى من السباق.

ويمكن للسيارة التسارع من صفر الى 100 كم / ساعة “62 ميلاً بالساعة” في 5.5 ثانية ويصل إلى سرعة قصوى تبلغ 230 كم / ساعة 143 ميلاً في الساعة .

ويؤكد الخبراء أن النسخة هي الأكثر تشددًا من فتحة تويوتا الساخنة على كل التجهيزات الجيدة من GR CIRCUIT PACK ، المعروف أيضًا باسم " رالي " في أستراليا ، وربما تأتي مع تعليق أكثر تركيزًا على المسار وقوة إضافية.

ومن المقرر الإعلان الرسمى عن السيارة تويوتا ياريس GR موديل 2022 ، فى بداية العام المقبل.