أسف لو زعلتك: سامر أبو طالب يعلن إنهاء خلافه مع زوجته رنا سماحة

نشر المطرب سامر ابو طالب فيديو عبر حسابه بالانستحرام يجمعه بزوجته المطربة رنا سماحة بعد فترة من الخلافات بينهم .

وعلق سامر ابو طالب على الفيديو :" أولا الحمد لله، ثانيا هقول الكلمتين الجايين دول لـ(أم مالك)، مراتى حبيبتى وأم ابنى اللى اكتشفت فى الفترة اللى فاتت دى أنى ماقدرش أعيش من غيرها ولا حتى بكون مبسوط فى أى حاجة حتى أبسط الأشياء هى لازم تكون فيها معايا بحبها أوى بجد ".

وأضاف سامر أبو طالب :"يمكن كنت أوقات بعند بس اكتشفت أنى فعلا ما ينفعش أكون غير ليها وهى ماتنفعش تكون غير ليا.. آسف لو زعلتك فى أى حاجة وربنا يباركلى فيكى ويحفظنا من كل شر ويبعد عنا الحسد والحقد واللى كارهين يشوفونا مرتاحين وهاديين، والحمدلله دائما وأبدا.. ".

وتابع سامر أبو طالب:"نيجى بقى لـ(برنس قلبى) ابنى وقرة عينى حبيبى وصاحبى وأخويا اللى لسه ماشوفتوش (مالك) مش هقولك غير أنى بحبك ولما تيجى بالسلامة هقولك حاجات كتير أوى نفسى أقولهالك ومش هتفارق حضنى أبدا، بحبك يا رنا وبحبك يا مالك.. شكراً للناس اللى كانوا بيكتبولى كلمة حلوة عشان عاوزين يشوفونا تانى مع بعض".

علم “صدى البلد”، أن الفنانة رنا سماحة ألغت متابعة زوجها سامر أبو طالب على إنستجرام.

كما حذفت رنا سماحة صورهم الخاصة؛ ليقوم سامر أيضا بإلغاء متابعة رنا .

يأتي ذلك بعد إعلان رنا سماحة خبر حملها ؛ وذلك من خلال مشاركة جمهورها فيديو عبر حسابها على إنستجرام.

وكتبت رنا "إحساس كبير .. شعور خطير".