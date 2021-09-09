أزاي تطور من نفسك فى الفن.. رنا سماحة تجيب

قالت رنا سماحة، إن الفنان لابد أن يضيف لعمله ويثبت اختلاف عن الأخرين فيه، وانها عندما تركز مع التريند تركز ان تقوم بعمل حاجه كويسة تعيش للأجيال القادمة".

وأضافت"سماحة"، خلال لقائها ببرنامج ٨ الصبح، المذاع على فضائية دى أم سى، أنها لا تركز على مساحة الدور المعروض عليها، بل على تأثير الشخصية نفسها داخل الحالة الدرامية.

وأشارت إلى أن كل أعمالها اضافت لها فى الخبرة، وأن التطور فى الأداء التمثيلى يأتى من كثرة الشغل والممارسة.

وتابعت أن هناك جزء من حياتنا كفنانين لابد أن يظل خارج النشر والإعلام، لافته إلى أن الفترة الماضية حدث نوع من الضجة على جزء من حياتى الشخصية وأصريت على عدم الإفصاح عنه.

وأوضحت رنا سماحة: " أنا عندى أبن جاى فى الطريق عايزاه يعيش حياة سوية، وفى حاجات كتير بحياتى ممكن الناس تركز فيها غير لحظات الضعف".

واستكملت:" أنا بخير.. قوية وقادرة اتخطى أى حاجة، فياريت تشوفوا شغلى وفنى، و الجزء الايجابى فى حياتى".