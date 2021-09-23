أحمد سمير: بسام توتي طلائع الجيش.. وتصدى لـ13 ركلة قبل السوبر

تغنى أحمد سمير، لاعب فريق الكرة الأول بنادي طلائع الجيِش، بزميله حارس المرمى محمد بسام، وشبهه بالأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي.

وقال سمير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "يوميًا بعد التدريب أسدد على محمد بسام 10 أو 11 ركلة جزاء، ونخلق تحدي بيننا".

وأضاف: "اليوم الذي سبق مباراة الأهلي في السوبر المصري، سدد حوالي 20 لاعبًا من فريق طلائع الجيش ركلات جزاء على بسام في المران، ونجح في التصدى لـ13 تسديدة".

واختتم: "محمد بسام يعتبر مثل (توتي) في طلائع الجيش، هو القيصر ومن افتتح النادي".

يُذكر أن محمد بسام يلعب ضمن صفوف فريق الجيش منذ عام 2007، ويحمل شارة قيادة الفريق، وقاده للفوز بأول بطولة في تاريخ النادي (السوبر المصري) على حساب الأهلي.