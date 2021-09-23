أستاذ فيروسات: المبادرات الرئاسية حائط صد ضد فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات، إن الصحة العالمية صرحت بأن مصر من أوائل دول إفريقيا تنويعاً لمصادر اللقاحات، مشيراً إلى أن العلماء أقروا بأن الدول الأكثر تنويعاً لمصادر اللقاحات هي الدول الأكثر حظاً في اكتساب المناعة المجتمعية.

وأضاف أحمد شاهين في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصراستقبلت خلال الفترة القليلة الماضية حوالي 33 مليون و668 جرعة من اللقاحات المختلفة، موضحاً أن هناك زيادة في أعداد الإصابات في مصر ولكن بصورة نمطية وليست تضاعفية.

ونوه أستاذ الفيروسات، أن عدد الوفيات لا يزال بسيطا إلى حد ما، منوهاً أن التحور الحالي لفيروس كورونا ليس الأخير، حيث إن التحور مستمر وانتشار الفيروس يكون أسرع، معقباً: "منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بعدم الاستهتار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأكدت على ضرورة تلقي اللقاح".

وعقب أحمد شاهين على المبادرات الرئاسية وخططها المنهجية، قائلاً: "كانت بمثابة حجر صد ضد الفيروس من الكشف الشامل"، مشيراً إلى أن الكشف ليس لفيروس كورونا فقط، وإنما للعديد من الأمراض مثل: فيروس سي، سكر، والسمنة.