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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب شابات مصر للكرة الطائرة يبحث عن فوزه الأول في بطولة العالم أمام تركيا

صدى البلد

يصطدم منتخب شابات مصر للكرة الطائرة تحت 18 سنة، مساء اليوم الخميس، مع منتخب تركيا في مواجهة مثيرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للكرة الطائرة المقامة في المكسيك خلال الفترة من 20 وحتى 29 سبتمبر الجارى.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام منتخبي بيرو وإيطاليا على التوالي.

ووقع منتخب شابات مصر للكرة الطائرة في المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا وتركيا وبيرو والدومينيكان.

وفي المجموعة الأولى، جاءت منتخبات المكسيك والكاميرون وصربيا وكندا وبولندا، بينما ضمت المجموعة الثالثة الولايات المتحدة الأمريكية ورومانيا ونيجيريا وتايلاند وبورتريكو، وفي المجموعة الرابعة جاءت منتخبات البرازيل وروسيا وبلغاريا والأرجنتين وسلوفاكيا.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب شابات الطائرة غدا، الجمعة، مع جمهورية الدومينيكان فى ختام لقاءات الدور الأول.

وتترأس البعثة نادية رشوان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، ونجلاء المصري، المدير الفني للفريق، وأيمن فؤاد، مدرب، ومي محمود حسني، محلل تقني.

وتضم قائمة الفريق اللاعبات فرح عز وملك البحيري وتقى الله مدحت ومريم ياسر وملك شاهين وآيات ياسين وشاهندا حاتم وفريدة هشام وحبيبة زعتر وهنا أيمن وفريدة الزرقا وفرح زكي.

مصر منتخب شابات مصر للكرة الطائرة منتخب تركيا بطولة العالم للكرة الطائرة المجموعة الثانية نادية رشوان

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