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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يتابع توافد المواطنين علي مركز التطعيم بديوان المديرية

صدى البلد

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، توافد عدد كبير من المواطنين منذ الصباح الباكر، علي مركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، موجهاً الفرق الصحية بسرعة تسجيل المواطنين علي السيستم الخاص بالوزارة، وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، دون انتظار رسالة بموعد التطعيم، مشدداً علي توفير كافة أوجه التعاون، والتيسير علي المواطنين، مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وانهاء الإجراءات اللازمة لذلك.

 

أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لمركز تطعيم المواطنين بديوان المديرية، وتنظيم خطوط سير المواطنين، ومتابعة استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح كورونا، للمواطنين الراغبين في استخراجها.

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أشار "مسعود" الي انه تم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، ومشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمركز التطعيم بديوان المديرية.

 

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتوجيهات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء، وأوضح الدكتور هشام مسعود، بأنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

 

كما أشار إلي أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان (أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح)، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

 

وأضاف مسعود بأن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة

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