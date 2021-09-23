ريال مدريد يكرم كريم بنزيما بوصوله للهدف 200 في الليجا

كرم نادي ريال مدريد الإسباني، قائد الفريق، الفرنسي كريم بنزيما، بعد وصوله للهدف رقم 200 في تاريخ مشاركاته بالدوري “ لا ليجا”.

وقاد الفرنسي كريم بنزيما، فريقه ريال مدريد، للفوز على مايوركا بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإسباني.

وعقب المباراة، سلم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قميصًا لـ كريم بنزيما، يحمل الرقم 200، احتفالًا بوصوله لهدفه الـ 200 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإسباني.

وعبر كريم بنزيما عن سعادته بهذا الإنجاز معلقًا:"هذا النادي هو حياتي كلها وأنا فخور جدًا بالأهداف.. آمل أن أسجل المزيد."

وأضاف:" أحاول أن ألعب كرة القدم ، وهو ما أحبه.. التحرك في الملعب ، وتقديم التمريرات الحاسمة ، وتسجيل الأهداف ، ومساعدة زملائي في الفريق."

وانضم كريم بنزيما لصفوف ريال مدريد عام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، وخاض مع الفريق 389 مباراة، مسجلًا 200 هدف، ليصبح رابع لاعب في “ اللوس بلانكوس” تحقيقًا لذلك الإنجاز بعد كريستيانو رونالدو وراؤول جونزاليس، وألفريدو دي ستيفانو.